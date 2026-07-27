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Defuncions del 27 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

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Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Ana de Quiroga Trujillo

Ha mort als 100 anys. Era soltera. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

LLANÇÀ

Maria Dolores Pujazón García

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Manuel Cantón García i tenia tres fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a l’oratori del Tanatori Àltima de Llançà.

ROSES

José Carmelo Granda

Ha mort als 104 anys. Era vidu de Francisca Parra Yerga. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.

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