Defuncions del 27 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Ana de Quiroga Trujillo
Ha mort als 100 anys. Era soltera. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
LLANÇÀ
Maria Dolores Pujazón García
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Manuel Cantón García i tenia tres fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a l’oratori del Tanatori Àltima de Llançà.
ROSES
José Carmelo Granda
Ha mort als 104 anys. Era vidu de Francisca Parra Yerga. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria Assumpta de Roses.
VILAMACOLUM
Joan Giménez Tarrés «El Mecànic»
Ha mort als 93 anys. Era casat amb M. Rosa i tenia una filla. Residia a Vilamacolum. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
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