Defuncions del 24 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà
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En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
La Jonquera
Margaret Anne Townsend Pi Sunyer
Ha mort als 69 anys. Era casada amb Teodor Corominas Pla. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
Llançà
Gregorio Mato Díaz
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Encarnación Vázquez i tenia tres fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Llançà.
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