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Necrològica Kevin Manuel Rodríguez

L'esquela de Kevin Manuel Rodríguez Flores

L'esquela de Kevin Manuel Rodríguez Flores

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Redacció

Redacció

Figueres

FIGUERES

KEVIN MANUEL RODRIGUEZ FLORES

Ha mort als 24 anys. La cerimònia de comiat se celebarà demà dijous a les quatre de la tarda a l'església de Sant Pere de Figueres.

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Necrològica Kevin Manuel Rodríguez

Necrològica Kevin Manuel Rodríguez

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