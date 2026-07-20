Defuncions del 20 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà
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En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Maria Asparó Prujà
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Pau Viñas Roura i tenia dues filles. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial d’Avinyonet.
Figueres
Joana Tarrés Canta
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Vicenç Clos Oliva i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia serà demà dimarts, a 2/4 d’1 del migdia, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.
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