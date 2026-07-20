Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Josep FernándezPantà DarniusCasa Darnius BoadellaBase Sant Climent Sescebes
instagramlinkedin

Defuncions del 20 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

Maria Asparó Prujà

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Pau Viñas Roura i tenia dues filles. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’església parroquial d’Avinyonet.

Notícies relacionades

Figueres

Joana Tarrés Canta

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Vicenç Clos Oliva i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia serà demà dimarts, a 2/4 d’1 del migdia, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Troben una de les llagostes més rares i protegides de Catalunya a la Garriga d'Empordà
  2. Víctor Rojas, pastor del cap de Creus amb 700 ovelles: 'Els incendis s'apaguen a l'hivern gestionant el territori, no a l'estiu
  3. Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació
  4. Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
  5. Josep Maria Bernils: 'Hem de dir als empordanesos, alt i clar, que no podem dimitir del català
  6. Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: 'Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua
  7. El superiot Gaja, vinculat al magnat rus Vagit Alekperov, fondeja davant l'Escala
  8. Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra

Defuncions del 20 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 20 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà

Ara faig videotrucades amb els meus nets i ja no tinc por de fer un tràmit per internet

Ara faig videotrucades amb els meus nets i ja no tinc por de fer un tràmit per internet

La galeria Cadaqués deixa de funcionar aquest estiu: Huc Malla busca "agafar una mica d'aire" després de 23 anys

La galeria Cadaqués deixa de funcionar aquest estiu: Huc Malla busca "agafar una mica d'aire" després de 23 anys

Agenda del 20 al 26 de juliol a l'Alt Empordà

Agenda del 20 al 26 de juliol a l'Alt Empordà

Espanya explica el futbol

Espanya explica el futbol

Figueres estrena un bus llançadera per apropar els visitants al Castell de Sant Ferran

Figueres estrena un bus llançadera per apropar els visitants al Castell de Sant Ferran

La Festa Major d'Avinyonet de Puigventós 2026 programa sis dies d'actes i el Vendaval Miusic Fest

La Festa Major d'Avinyonet de Puigventós 2026 programa sis dies d'actes i el Vendaval Miusic Fest

La Generalitat destina 3,5 milions d’euros a modernitzar les instal·lacions esportives de l’Alt Empordà

La Generalitat destina 3,5 milions d’euros a modernitzar les instal·lacions esportives de l’Alt Empordà
Tracking Pixel Contents