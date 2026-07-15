Defuncions del 15 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà
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En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Figueres
Cecilia Yagüe Corbera · «Sesi»
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Jesús Martínez de la Fuente i tenia dues filles. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
Vilasacra
Gabriel Planas Moret · «Gabi»
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Julita Dabau Amiel i tenia dos fills. Residia a Vila-sacra. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Esteve de Vilasacra.
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