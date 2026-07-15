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Defuncions del 15 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

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Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Cecilia Yagüe Corbera · «Sesi»

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Jesús Martínez de la Fuente i tenia dues filles. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

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