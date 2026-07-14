Defuncions del 14 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà
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En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Avinyonet de Puigventós
Pepita Grébol Ciosia
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Domingo Martí Andreu i tenia un fill. Residia a Avinyonet de Puigventós. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
Figueres
África Araujo Seco
Ha mort als 87 anys. Era casada amb Gregorio Blázquez Martínez. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Besalú.
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