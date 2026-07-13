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Defuncions del 13 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

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Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

BORRASSÀ

Albert Lara Joher

Ha mort als 49 anys. Era parella de Vanessa i tenia dos fills. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

FIGUERES

Isabel Sevillano Herrera

Ha mort als 91 anys. Era vídua de José María López Peña i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

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ROSES

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Ha mort als 90 anys. Era vídua de Juan Rodríguez Agüera. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori Mémora de Roses.

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