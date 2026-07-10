Defuncions del 10 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CAMALLERA
Anna Lozano Zamora
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Romà Barrada i no tenia fills. Residia a Camallera. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Llampaies.
Castelló d'Empúries
Antonia Danes Mares
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Salvador Ribera Costal. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria Assumpta de Roses.
L’ARMENTERA
Paco Ramos Ramos
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Rosa Geli Anglada i tenia dues filles. Residia a l’Armentera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
ROSES
Antonio Ramada Torner
Ha mort als 62 anys. Era solter. Residia a Roses.
VILAJUÏGA
Maria Rigall Espígul
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Gaspar Casadevall. Residia a Vilajuïga. La cerimònia serà avui, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Feliu de Vilajuïga.
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