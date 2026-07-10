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Defuncions del 10 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

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Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

CAMALLERA

Anna Lozano Zamora

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Romà Barrada i no tenia fills. Residia a Camallera. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Llampaies.

Castelló d'Empúries

Antonia Danes Mares

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Salvador Ribera Costal. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria Assumpta de Roses.

L’ARMENTERA

Paco Ramos Ramos

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Rosa Geli Anglada i tenia dues filles. Residia a l’Armentera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

ROSES

Antonio Ramada Torner

Ha mort als 62 anys. Era solter. Residia a Roses.

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VILAJUÏGA

Maria Rigall Espígul

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Gaspar Casadevall. Residia a Vilajuïga. La cerimònia serà avui, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Feliu de Vilajuïga.

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