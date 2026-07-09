Defuncions del 9 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CAMALLERA
Anna Lozano Zamora
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Romà Barrada i no tenia fills. Residia a Camallera. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Llampaies.
FIGUERES
Anna González Cordero
Ha mort als 73 anys. Era casada amb Xavi Saéz Marín i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Joan Vehí Pastoret
Ha mort als 89 anys. Tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Gabriel Vaquero Granollers
Ha mort als 76 anys. Tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.
ROSES
Antonio Tortosa Domingo
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Antonia Campillo Espejo i tenia un fill. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
- Fa vergonya que una població turística com Llançà estigui així
- L'hotel amb rodes que travessa els Pirineus fa parada a l'Empordà
- No pengis les trucades 'spam': aquesta és la frase que has de pronunciar per no tornar a rebre-les
- Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: 'Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua
- El petit poble de l'Empordà que connecta Sandra Barneda amb les seves arrels: "És on va néixer el meu pare i on he passat molts estius"
- Apareix una pancarta amb el lema 'Visca la terra', estelades i cartells contra la monarquia a la Caixa del carrer Nou de Figueres
- Sara Carbonero (42 anys): 'El pare dels meus fills és d’un poble de 100 habitants, un poblet. I als meus fills els agrada molt
- Carlota Gurt: 'Hi ha una certa passivitat entre la gent, de culpar els altres i de no assumir la responsabilitat sobre la pròpia vida