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Defuncions del 9 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

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Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

CAMALLERA

Anna Lozano Zamora

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Romà Barrada i no tenia fills. Residia a Camallera. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Llampaies.

FIGUERES

Anna González Cordero

Ha mort als 73 anys. Era casada amb Xavi Saéz Marín i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Joan Vehí Pastoret

Ha mort als 89 anys. Tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Gabriel Vaquero Granollers

Ha mort als 76 anys. Tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.

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ROSES

Antonio Tortosa Domingo

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Antonia Campillo Espejo i tenia un fill. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

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