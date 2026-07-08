Defuncions del 7 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà
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En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Joan Vehí Pastoret
Ha mort als 89 anys. Tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
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