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Defuncions del 7 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

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Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Joan Vehí Pastoret

Ha mort als 89 anys. Tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

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