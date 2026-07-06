Defuncions del 6 de juliol de 2026 a l'Alt Empordà
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En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Josep Gironés i Cané
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Carolina Pons Massot i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens.
LLADÓ
Roser Ordis Vila
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep Güell Pérez i tenia cinc fills. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 7 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Lladó.
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