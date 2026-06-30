Defuncions del 30 de juny de 2026 a l'Alt Empordà
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Camallera
Pep García Sánchez
Ha mort als 65 anys. Tenia dos fills. Residia a Camallera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, a la parròquia de Camallera.
Riumors
Rosa Calsat Pujadas
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Salvador Ayats Guillot i tenia dos fills. Residia a Riumors. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.
- La multa de fins a 3.000 euros que poden rebre molts veïns per tenir l’aire condicionat a la façana
- Les pèssimes notes en Matemàtiques de la selectivitat posen en peu de guerra els estudiants: 'Vaig treure un 8 a batxillerat i un 4,5 a les PAU, era un examen impossible
- Aliança Catalana expulsa el seu candidat a Figueres, Arnau Liesa, després de revelar-se la seva relació amb una exalumna menor d'edat
- L’avís de les òptiques sobre les ulleres de sol barates: 'És pitjor portar unes sense filtre que no portar res
- El restaurant mariner que ha convertit la llagosta del cap de Creus en el seu símbol
- Les mestresses de casa poden sol·licitar una ajuda de 628 euros al mes després de complir els 65 anys
- No cal esperar que 'li passi': aquests són els símptomes d’un cop de calor i què has de fer
- Mor l'exconcursant de 'La Voz' Oriol López en una caiguda al bany
Cadaqués crearà més de 600 places de zona blava i verda per combatre el problema d'aparcament al municipi
El nou espai de Txots a Figueres, un punt de trobada per a grans celebracions i àpats en grup
Ofert per