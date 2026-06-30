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Defuncions del 30 de juny de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

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Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Camallera

Pep García Sánchez

Ha mort als 65 anys. Tenia dos fills. Residia a Camallera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, a la parròquia de Camallera.

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Ha mort als 95 anys. Era vídua de Salvador Ayats Guillot i tenia dos fills. Residia a Riumors. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens.

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