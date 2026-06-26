Defuncions del 26 de juny de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Sofia Sáenz Larios
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Francisco Caro Terrón i tenia tres fills. Residia a Castelló d’Empúries.
La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
ESPOLLA
Joan Cristina Rivas
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Dolors Roura Saba i tenia dues filles. Residia a Espolla.
La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Jaume d’Espolla.
FIGUERES
Maria Dolors Carbó i Jutglar, «Àvia Lolita»
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jaume Fernandez i Gumbau i tenia un fill. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Ester Saez Barneda
Ha mort als 101 anys. Era vídua d’Agustí Bosch i Laporta i tenia un fill. Residia a Figueres.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
GARRIGUELLA
Lluís Planas Bech
Ha mort als 90 anys. Era solter. Residia a Garriguella.
La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Eulàlia de Garriguella.