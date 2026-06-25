Defuncions del 25 de juny de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Maria Dolors Carbó i Jutglar, «Àvia Lolita»
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jaume Fernandez i Gumbau i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
Modesta Chamizo Morcillo
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Ricardo Vitales i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.
GARRIGUELLA
Lluís Planas Bech
Ha mort als 90 anys. Era solter. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Eulàlia de Garriguella.
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