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Defuncions del 25 de juny de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

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Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Maria Dolors Carbó i Jutglar, «Àvia Lolita»

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Jaume Fernandez i Gumbau i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

Modesta Chamizo Morcillo

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Ricardo Vitales i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

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GARRIGUELLA

Lluís Planas Bech

Ha mort als 90 anys. Era solter. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Eulàlia de Garriguella.

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