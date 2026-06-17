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Defuncions del 17 de juny de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

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Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

L’Escala

Andrés Calderón Solano

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Ana Asunción Gálvez Bernal. Residia a l’Escala.

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Ha mort als 88 anys. Residia a Maçanet de Cabrenys. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Maçanet de Cabrenys.

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