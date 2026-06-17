Defuncions del 17 de juny de 2026 a l'Alt Empordà
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
L’Escala
Andrés Calderón Solano
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Ana Asunción Gálvez Bernal. Residia a l’Escala.
Maçanet de Cabrenys
Josefa «Pepi» Saguer Dunes
Ha mort als 88 anys. Residia a Maçanet de Cabrenys. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Maçanet de Cabrenys.
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar
- Bones notícies per als jubilats: un ajut permet augmentar la pensió en més de 700 euros al mes
- Nerea Galindo, primera dama legionària d'Alameda: 'A més d’un que no vol estudiar, que entri a l’exèrcit, li agradarà moltíssim
- Multa de 200 euros per circular a la velocitat correcta però no respectar la norma del seient del darrere
- Milers de jubilats poden reclamar fins a 1.800 euros a la Seguretat Social pel complement de maternitat
- Aquest és el poble de l’Empordà que ha enamorat Natalia Sánchez i Marc Clotet: "Ens encanta perdre’ns-hi quan podem"
- Narcís Bardalet i Lluís Roura fan el ple en la presentació del documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: 'No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners