Defuncions del 8 de juny de 2026 a l'Alt Empordà
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En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
ROSES
Amparo Arocas Martín
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Ciril Jacomet Coll. i tenia dos fills. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 3/4 de 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.
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