Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Pedret i MarzàCicles del cel per planificar les tasques agrícolesMotel EmpordàIncendi VilamacolumFlorian PadrósPremi Nacional Gastronomia Tradicional
instagramlinkedin

Defuncions del 8 de juny de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

ROSES

Amparo Arocas Martín

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Ciril Jacomet Coll. i tenia dos fills. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 3/4 de 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un jubilat cobra una pensió de 900 euros al mes després de 22 anys treballant: 'Em van fer la jubilació d’acord amb el que havia cotitzat
  2. Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
  3. “Ser alcaldessa de l’Escala és la il·lusió de la meva vida”
  4. Aquests són els pobles de la Costa Brava que ja no existeixen
  5. Els millors plans pel cap de setmana del 6 i 7 de juny de 2026 a l'Alt Empordà
  6. El poble de l'Empordà on es refugia Sergio Dalma: té poc més de 130 habitants i és molt dalinià
  7. Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
  8. Cadaqués reclama fer una 'excepció' amb Cap de Creus en l'aplicació del decret que prohibeix fondejar a la posidònia

Defuncions del 8 de juny de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 8 de juny de 2026 a l'Alt Empordà

Nòmades de tot Europa aconsegueixen el perillós opi silvestre a Toledo: «No volem que se sàpiga i vingui més gent»

Nòmades de tot Europa aconsegueixen el perillós opi silvestre a Toledo: «No volem que se sàpiga i vingui més gent»

Agenda del 8 al 14 de juny a l'Alt Empordà

Agenda del 8 al 14 de juny a l'Alt Empordà

La família d’una alumna d’un institut de Figueres denuncia un presumpte cas d’assetjament escolar

La família d’una alumna d’un institut de Figueres denuncia un presumpte cas d’assetjament escolar

Les catifes de Corpus omplen de color l'entorn de Sant Pere de Figueres

Les catifes de Corpus omplen de color l'entorn de Sant Pere de Figueres

Xavier Colomer (CUP Figueres): "Cal incomodar qui governa quan té la sensació que pot fer el que vol"

Xavier Colomer (CUP Figueres): "Cal incomodar qui governa quan té la sensació que pot fer el que vol"

Reivindiquen el territori i la música de proximitat amb el nou cicle de concerts independent Terrafort d'Empordà al nucli medieval de Vilaritg

Reivindiquen el territori i la música de proximitat amb el nou cicle de concerts independent Terrafort d'Empordà al nucli medieval de Vilaritg

Xènia Cardona i Estrella Martos, parella dins i fora de la pista i un Amos de l'Àrea especial amb el Vilafant

Xènia Cardona i Estrella Martos, parella dins i fora de la pista i un Amos de l'Àrea especial amb el Vilafant
Tracking Pixel Contents