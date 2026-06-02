Defuncions del 2 de juny de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Josep Santaló Camps
Ha mort als 86 anys. Era casat i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la Funerària Àltima de Figueres.
Lluís Font Masias
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Pilar Ayats i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la Parròquia de Santa Maria de Lladó.
