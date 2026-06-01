Defuncions de l'1 de juny de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Josep Santaló Camps

Ha mort als 86 anys. Era casat i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 12 del migdia, a la Funerària Àltima de Figueres.

Lluís Font Masias

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Pilar Ayats i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 5 de la tarda, a la Parròquia de Santa Maria de Lladó.

LLANÇÀ

Josep Maria Salvatella Suñer

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Francesca Sánchez i tenia tres filles. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, a la Parròquia de Sant Vicenç de Llançà.

Desenvolupen un prototip de test per detectar el càncer de pàncrees en minuts amb una mostra de sang

Una queixa per males olors destapa un local d’esclaves sexuals a Barcelona

Shouhong Chu i Emma Hunt volen cap a l’or en velocitat a les World Climbing Series Comunitat de Madrid 2026

Canvi de temps: l'arribada d'una massa d'aire fresc provocarà un descens de les temperatures a partir de dimarts

Els nous radars de Roses comencen a sancionar els infractors aquest l’1 de juny

Un segle de Marilyn Monroe, el mite tràgic de Hollywood

La UE canvia les normes a partir del juliol i la DGT confirma dos nous dispositius obligatoris

Moeve Fútbol Zone 1x28: l’onze ideal de LaLiga i els play-offs d’ascens, a debat

