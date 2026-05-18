Defuncions del 18 de maig de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

José Mª Tremols de Paredes

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Paquita García Luna i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 2/4 de 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

FIGUERES

Josep Carré Vergés

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Mercè Badosa Brugat i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, a la Sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

L'ESCALA

Amàlia Dubé Frigola

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Martínez Casadevall. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Mario Armando Paietta Sagrario

Ha mort als 66 anys. Residia a l’Escala.

ROSES

Albert Reixach Maler

Ha mort als 85 anys. Tenia dues filles. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 2/4 de 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

