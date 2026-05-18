Defuncions del 18 de maig de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
José Mª Tremols de Paredes
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Paquita García Luna i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 2/4 de 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.
FIGUERES
Josep Carré Vergés
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Mercè Badosa Brugat i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, a la Sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.
L'ESCALA
Amàlia Dubé Frigola
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Josep Martínez Casadevall. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Mario Armando Paietta Sagrario
Ha mort als 66 anys. Residia a l’Escala.
ROSES
Albert Reixach Maler
Ha mort als 85 anys. Tenia dues filles. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 2/4 de 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- L'advocat laboralista Sebastián Ramírez: 'No entreguis la baixa voluntària, presenta l'autoacomiadament
- La Fundació Art&Paraula recupera un oliverar a Espolla i el transforma en una biblioteca lliure i de muntanya
- Grison i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Unes obres permeten descobrir dues esglésies visigodes dels segles VII i IX al Mas Montjoi de Baix de Roses
- Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar