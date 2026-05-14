Defuncions del 14 de maig de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Peralada
Margarita Centelles Planas
Era vídua d’Ernest Giralt Montes i tenia dos fills. Residia a Peralada. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a l’església de Sant Martí de Peralada.
Sant Climent Sescebes
Nativitat Fàbrega Planas
Ha mort als 96 anys. Era vídua d’Antonio Martín i tenia un fill. Residia a Sant Climent Sescebes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, a la Funerària Áltima de Figueres.
- Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
- Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
- La Seguretat Social reconeix als jubilats el cobrament de 36 euros al mes per cada fill
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Mor Josep Company, el fundador de Finques Company que va veure néixer el turisme modern a la Costa Brava
- VÍDEO | El partit de play-off entre el Borrassà i el Vilamalla acaba amb una baralla a les graderies
- L'estudiant de 92 anys que escriu una tesi doctoral sobre art a mà: 'Li dedico sis hores diàries
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys