Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Cristina BechSergi EscobarIA sector vitivinícolaEl Tramuntana salva la Superdivisió
instagramlinkedin

Defuncions del 13 de maig de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Figueres

Sonia Pascual Moreno

Ha mort als 47 anys. Tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

Llançà

Josep Company Molar

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Antònia Agustí i tenia dos fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a la 1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Port de Llançà.

Roses

Maria López Romera

Ha mort als 85 anys. Era casada amb José Antonio Rodríguez Castilla. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Parròquia de Santa Maria de Roses.

Notícies relacionades

Sant Pere Pescador

Manel Ortega Grasa

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Inés Roig Armengol i tenia dues filles. Residia a St. Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
  2. La Seguretat Social reconeix als jubilats el cobrament de 36 euros al mes per cada fill
  3. A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
  4. Mor Josep Company, el fundador de Finques Company que va veure néixer el turisme modern a la Costa Brava
  5. VÍDEO | El partit de play-off entre el Borrassà i el Vilamalla acaba amb una baralla a les graderies
  6. L'estudiant de 92 anys que escriu una tesi doctoral sobre art a mà: 'Li dedico sis hores diàries
  7. Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
  8. Cristina Bech, regidora de Castelló: 'No estaré a la llista de Junts, ni em tornaré a presentar el 2027

Defuncions del 13 de maig de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 13 de maig de 2026 a l'Alt Empordà

Figueres aprova definitivament el projecte de reforma del Casino Menestral i preveu que l'obra comenci passat l'estiu

Figueres aprova definitivament el projecte de reforma del Casino Menestral i preveu que l'obra comenci passat l'estiu

Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador

Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador

El PRUG correcte

El PRUG correcte

ChatGPT: Qui era Johan Cruyff?

ChatGPT: Qui era Johan Cruyff?

Moure's amb cotxe elèctric per menys de 2 euros els 100 km: així està canviat la mobilitat

Moure's amb cotxe elèctric per menys de 2 euros els 100 km: així està canviat la mobilitat

L’Escola d’Hostaleria de Figueres incorpora un cicle de grau mitjà d’Olis d’Oliva i Vins

L’Escola d’Hostaleria de Figueres incorpora un cicle de grau mitjà d’Olis d’Oliva i Vins

De mainell a monument funerari i de capitell a taula d'autòpsies: les múltiples vides de les "relíquies" d’una portada mítica, la de Sant Pere de Rodes

De mainell a monument funerari i de capitell a taula d'autòpsies: les múltiples vides de les "relíquies" d’una portada mítica, la de Sant Pere de Rodes
Tracking Pixel Contents