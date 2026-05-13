Defuncions del 13 de maig de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Sonia Pascual Moreno
Ha mort als 47 anys. Tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.
Llançà
Josep Company Molar
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Antònia Agustí i tenia dos fills. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a la 1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Port de Llançà.
Roses
Maria López Romera
Ha mort als 85 anys. Era casada amb José Antonio Rodríguez Castilla. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Parròquia de Santa Maria de Roses.
Sant Pere Pescador
Manel Ortega Grasa
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Inés Roig Armengol i tenia dues filles. Residia a St. Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.
