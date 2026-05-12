Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Xavier AmielPresó FigueresAlfons SánchezLlibres Cadaques
instagramlinkedin

Defuncions del 12 de maig de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Margarita Caball Expósito

Ha mort als 106 anys. Era vídua de Ramiro Rodríguez Moraga i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de la Immaculada de Figueres.

Mercè Santaló Camps

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Joan Pairó Guardiola i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Àgata de Capmany.

Notícies relacionades

L’Escala

Magdalena Moreno Carmona

Ha mort als 64 anys. Era casada amb Francesc Xavier Vila Mitjà. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguretat Social reconeix als jubilats el cobrament de 36 euros al mes per cada fill
  2. Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
  3. Canvis en el permís de conduir a partir del 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre el 1956 i el 1961
  4. Una comunitat exclusivament femenina sorgida a les xarxes aplega més de 1.000 dones per fer muntanya en un 'espai segur
  5. Els millors restaurants barats per fer un àpat a l'Alt Empordà, segons Tripadvisor
  6. A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
  7. Alfons Sánchez deixarà el càrrec d'inspector en cap dels Mossos a Figueres després de setze anys
  8. Xavier Amiel, alcaldable d'ERC: 'Figueres no pot viure només de la nostàlgia del segle XX o d'aquella ciutat que alguns enyoren

Defuncions del 12 de maig de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 12 de maig de 2026 a l'Alt Empordà

Cristina Bech, regidora de Castelló: "No estaré a la llista de Junts, ni em tornaré a presentar el 2027"

Cristina Bech, regidora de Castelló: "No estaré a la llista de Junts, ni em tornaré a presentar el 2027"

De Girona a Alacant: així serà el rodatge a Espanya de la nova Rapunzel de Disney

De Girona a Alacant: així serà el rodatge a Espanya de la nova Rapunzel de Disney

Avals públics per a hipoteques de joves

Avals públics per a hipoteques de joves

Intel·ligència Artificial: una oportunitat de combinar tradició i innovació en el sector vitivinícola

Intel·ligència Artificial: una oportunitat de combinar tradició i innovació en el sector vitivinícola

El Tramuntana salva la Superdivisió in extremis i amb una empenta inesperada

El Tramuntana salva la Superdivisió in extremis i amb una empenta inesperada

Domini visitant en el primer assalt del play-off d’ascens a Tercera Catalana

Domini visitant en el primer assalt del play-off d’ascens a Tercera Catalana

Sergi Escobar: "L'art d'Escobar era pur talent, ho portava dins; ell s'inspirava en l'entorn, en la vida"

Sergi Escobar: "L'art d'Escobar era pur talent, ho portava dins; ell s'inspirava en l'entorn, en la vida"
Tracking Pixel Contents