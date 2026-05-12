Defuncions del 12 de maig de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Margarita Caball Expósito
Ha mort als 106 anys. Era vídua de Ramiro Rodríguez Moraga i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de la Immaculada de Figueres.
Mercè Santaló Camps
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Joan Pairó Guardiola i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Àgata de Capmany.
L’Escala
Magdalena Moreno Carmona
Ha mort als 64 anys. Era casada amb Francesc Xavier Vila Mitjà. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
