Defuncions de l'11 de maig de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Montse Soriano Becerra «Filla de Vilajuïga»
Ha mort als 63 anys. Era casada amb Xavi Casademont Micaló. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família de Figueres.
Josep Aymar Ginestera
Ha mort als 97 anys. Era solter. Residia a Figueres. La cerimònia serà avui dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.
L’ESCALA
Magdalena Moreno Carmona
Ha mort als 64 anys. Era casada amb Francesc Xavier Vila Mitjà. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
TORROELLA DE FLUVIÀ
Joan Batlle Corominas
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Trinitat Mont Barris i tenia dos fills. Residia a Torroella de Fluvià. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Eloi Salvat, llibreter: 'No tinc ànima de comerciant. A mi m'agrada llegir i la factura que he de pagar és tenir una llibreria
- Landa, un nen de Figueres
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Nou intent d'estafa a Figueres: truca, es fa passar per l'Ajuntament i reclama el pagament del rebut d'escombraries
- Mercè Ferrer, guanyadora del pot de 177.000 euros de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- La Generalitat convoca un concurs inèdit a Llançà, Colera i 38 municipis més per constuir habitatges públics