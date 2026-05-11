Defuncions de l'11 de maig de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Montse Soriano Becerra «Filla de Vilajuïga»

Ha mort als 63 anys. Era casada amb Xavi Casademont Micaló. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de la Sagrada Família de Figueres.

Josep Aymar Ginestera

Ha mort als 97 anys. Era solter. Residia a Figueres. La cerimònia serà avui dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

L’ESCALA

Magdalena Moreno Carmona

Ha mort als 64 anys. Era casada amb Francesc Xavier Vila Mitjà. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

TORROELLA DE FLUVIÀ

Joan Batlle Corominas

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Trinitat Mont Barris i tenia dos fills. Residia a Torroella de Fluvià. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

