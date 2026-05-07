Defuncions del 7 de maig de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Palau Saverdera
Joan Buscató Centena
Ha mort als 98 anys. Era vidu de Trinidad Figueras Serra. Residia a Palau Saverdera. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Palau-saverdera.
Roses
Leti Soren Teule
Ha mort als 42 anys. Era parella d’Ángel i no tenia fills. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Castelló d’Empúries.
