Defuncions del 5 de maig de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Cantallops
Antònia Cabezas Daviu
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Gumbau Brugat i tenia una filla. Residia a Cantallops. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Cantallops.
La Selva de Mar
Maria Buscató Cervera
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Olivé Vives i tenia un fill. Residia a La Selva de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de la Selva de Mar.
Vilafant
Dolors Malé i Sala
Ha mort als 88 anys. Era casada amb Vicenç Palomé i Campmol i tenia dues filles. Residia a Les Forques - Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.
- Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Activen els avisos per intensitat de pluges i xàfecs torrencials a l'Empordà per dilluns i dimarts a la tarda
- Detenen tres persones per dirigir un punt de venda de drogues en un pis de Figueres
- José Ballester, director territorial de BBVA a Catalunya: 'Volem ser el banc que acompanyi els joves en cada decisió important
- El bisbe de Girona Octavi Vilà presideix l'ofici de Santa Creu a l'Església de Sant Pere de Figueres
- Andrea, 22 anys, camionera: 'El transport és un bon sector, amb sortides laborals i un sou que ajuda a independitzar-se