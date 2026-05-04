Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Deute polígon OrriolsTopall lloguer Alt EmpordàVenda drogues FigueresUE Figueres permanència
instagramlinkedin

Defuncions del 4 de maig de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

EL FAR D’EMPORDÀ

Amparo Pagès i Argelés

Ha mort als 85 anys. Era vídua d’Eudald Ferrés i Mauné i tenia dues filles. Residia al Far d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Martí del Far d’Empordà.

GARRIGUELLA

Elena Puigdevall Mensión

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Daniel Plana Pagès i tenia dos fills. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eulàlia de Garriguella.

Notícies relacionades

LLERS

Josep Maria Xambó Ferrusola

Ha mort als 64 anys. Era casat. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Àltima de Figueres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
  2. Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
  3. Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres del diumenge 3 de maig de 2026
  4. El camí de ronda de Roses estrena nou aspecte amb millores que celebren veïns i turistes
  5. Preocupació davant l''homologació massiva' de títols de metges estrangers: les escoles demanen un examen extra de competències clíniques
  6. EN IMATGES | La plaça Catalunya de Figueres s'omple de gom a gom amb el concert de l'Orquestra Di-Versiones
  7. Vicky López, migcampista del Barça: 'Quan em vaig acostar més a Déu va ser al venir aquí, al Barça
  8. Mansour Gueye, el senegalès que després d’una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: 'No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida

Defuncions del 4 de maig de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 4 de maig de 2026 a l'Alt Empordà

VÍDEO | Quatre detinguts per segrestar i agredir greument un home a l'Alt Empordà a finals dels 2025

Una desena de comerços de Figueres s'uneixen al projecte per formar el personal per atendre en català

Una desena de comerços de Figueres s'uneixen al projecte per formar el personal per atendre en català

Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda

Els jubilats ja poden desgravar fins al 75% de la seva assegurança col·lectiva en la declaració de la renda

Google permet afegir l'EMPORDÀ com a font preferida a les teves cerques

Google permet afegir l'EMPORDÀ com a font preferida a les teves cerques

El Peralada trastoca la zona baixa i l’Escala goleja en l'adéu dels seus capitans

El Peralada trastoca la zona baixa i l’Escala goleja en l'adéu dels seus capitans

L'extrema dreta es dispara

L'extrema dreta es dispara

El Figueres es reconcilia amb Vilatenim i agafa oxigen en la lluita per la permanència

El Figueres es reconcilia amb Vilatenim i agafa oxigen en la lluita per la permanència
Tracking Pixel Contents