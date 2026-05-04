Defuncions del 4 de maig de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
EL FAR D’EMPORDÀ
Amparo Pagès i Argelés
Ha mort als 85 anys. Era vídua d’Eudald Ferrés i Mauné i tenia dues filles. Residia al Far d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Martí del Far d’Empordà.
GARRIGUELLA
Elena Puigdevall Mensión
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Daniel Plana Pagès i tenia dos fills. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Eulàlia de Garriguella.
LLERS
Josep Maria Xambó Ferrusola
Ha mort als 64 anys. Era casat. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Àltima de Figueres.
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- Programació de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres del diumenge 3 de maig de 2026
- El camí de ronda de Roses estrena nou aspecte amb millores que celebren veïns i turistes
- Preocupació davant l''homologació massiva' de títols de metges estrangers: les escoles demanen un examen extra de competències clíniques
- EN IMATGES | La plaça Catalunya de Figueres s'omple de gom a gom amb el concert de l'Orquestra Di-Versiones
- Vicky López, migcampista del Barça: 'Quan em vaig acostar més a Déu va ser al venir aquí, al Barça
- Mansour Gueye, el senegalès que després d’una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: 'No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida