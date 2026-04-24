Santa Creu '26
Defuncions del 24 d'abril de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Castelló d’Empúries
Jordi Solé Fernández
Ha mort als 89 anys. Tenia dues filles. Residia a Castelló d’Empúries La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Figueres
Josep Viñas Faxeda
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Nieves Ruiz Vidaña i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
