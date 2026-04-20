Defuncions del 20 d'abril de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CADAQUÉS
Maria Lopez Fernandez
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Carlos Linares Ruiz. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Cadaqués.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Clara Quintana Vilanova
Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Antonio Rubio Quesada i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la Sala de cerimònies de Funerària Altima de Figueres.
SANT PERE PESCADOR
Salvador Comas Muixach
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Pilar Navarro Casellas i tenia dos fills. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a la 1 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Pescador.
- Castelló d'Empúries i la Jonquera freguen el 50% de població estrangera i evidencien el canvi demogràfic de l'Alt Empordà
- Joan Dausà: 'Quan vaig veure Rosalía fent el confessionari, em vaig dir 'bravo!'
- El consell d'un metge: 'Menjar sardines és de les millors coses que pots fer pel teu cervell
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- El 20% dels diagnòstics de càncer de mama són en realitat lesions precanceroses: 'Es tracta innecessàriament un nombre molt alt de dones
- Un error en les pensions permet a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Bones notícies per als jubilats: si cuides els teus nets, pots cobrar més cada mes
- El nadó maltractat surt de Vall d'Hebron amb una família d'acollida després de gairebé un mes ingressat