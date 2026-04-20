Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
ONCE Pujada Castell FigueresBenzina i francesos JonqueraAnna Maria VelazOcupes EmpuriabravaMarató d'Empúries
instagramlinkedin

Defuncions del 20 d'abril de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

CADAQUÉS

Maria Lopez Fernandez

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Carlos Linares Ruiz. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Cadaqués.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Clara Quintana Vilanova

Ha mort als 90 anys. Era vídua d’Antonio Rubio Quesada i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la Sala de cerimònies de Funerària Altima de Figueres.

SANT PERE PESCADOR

Salvador Comas Muixach

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Pilar Navarro Casellas i tenia dos fills. Residia a Sant Pere Pescador. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a la 1 del migdia, a la parròquia de Sant Pere Pescador.

Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026

La caiguda en la producció de l'oli d'oliva apunta a una imminent pujada dels preus

Disney rodarà la nova 'Enredados' a Girona i obre un càsting multitudinari de figurants

