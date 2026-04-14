Montse PascualAnna Maria DalíCèlia GarbíCarles LloberasEl "Casillas altempordanès"
Defuncions del 14 d'abril de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Redacció

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Maria Guixeras Bret

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Francisco Güell Planella. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família de Figueres.

LA JONQUERA

Dolores Castaño Sánchez

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Miguel Castaño Aguilar i tenia sis fills. Residia a La Jonquera. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Maria de la Jonquera.

MOLLET DE PERALADA

Anna Planas Barris

Ha mort als 95 anys. Era casada amb Pere Vilanova Reixach i tenia un fill. Residia a Mollet de Peralada. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Cebrià.

ORDIS

Encarnació Gimbernat Camps · «Xon»

Ha mort als 71 anys. Tenia tres fills. Residia a Ordis. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 6 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

SANT CLIMENT SESCEBES

Roser Gusó Geli

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Ronald Saget Rigau i tenia una filla. Residia a Sant Climent de Sescebes. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.

VILABERTRAN

Maria Bolasell Casanovas

Ha mort als 103 anys. Era vídua de Josep Maria Corominas Pairó i tenia dos fills. Residia a Vilabertran. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia Santa Maria de Vilabertran.

VILAFANT

Manuel Haro Camacho

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Ana Maria Medicina Sanchez i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 5 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

