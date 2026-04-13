Defuncions del 13 d'abril de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Maria Guixeras Bret
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Francisco Güell Planella. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família de Figueres.
L’ESCALA
Rafael Valverde Cid
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Juana Gascón Morlan. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Ofert per