Defuncions del 7 d'abril de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Vicens Palma Fernández

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Lourdes Muñoz Soler i tenia quatre fills. Residia a Figueres.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.

Maria Luisa Garcia Ibañez

Ha mort als 88 anys. Tenia dues filles. Residia a Castelló d’Empúries.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

La Jonquera

M.Consol González Aritje

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Antonio Muñoz Mallol i tenia tres fills. Residia a La Jonquera.

La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens.

