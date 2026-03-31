Defuncions del 31 de març de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
BORRASSÀ
Amparo Bordas i Salleras
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Mª Pinsach i Busqués i tenia una filla. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Andreu de Borrassà.
FIGUERES
Maria Lily Lozano Loza
Ha mort als 72 anys. Era casada amb Miguel Rísquez Rubio i tenia quatre fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
