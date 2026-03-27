Defuncions del 27 de març de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
L’ESCALA
Carlos Gimenez Puig
Ha mort als 75 anys. Era casat amb Leonor i tenia un fill. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 3/4 de 5 de la tarda, a la Sala de cerimònies de Funerària Àltima de Figueres.
Figueres
Diego Cruz Bautista
Ha mort als 50 anys. Era casat amb Elvia Mercedes Rosales i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.
- Fuga de cambrers de la Costa Brava: 'Marxo cada hivern a treballar a Àustria per tenir un sou i unes jornades dignes
- Li patina la roda d'una bici, es trenca una dent i el canell i el multen per 'conduir sense la diligència necessària': 'Em vaig sentir molt indefens
- Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
- Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
- Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa
- Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà