Defuncions del 26 de març de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà.
Figueres
Josep Maria Cuevas Foraster
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Teresa Pomes Baral i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 9 del matí, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.
Aurora Saez García
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Pepe i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Vilafant
Antonio Rodríguez Martínez
Ha mort als 73 anys. Era vidu d’Elisa Zamorano Barbero i tenia tres fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
- Multa i traducció: un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat
- Últim intent per ajornar l’eutanàsia de Noelia: Abogados Cristianos demana al jutjat que rebi tractament psiquiàtric
- Multes de 200 euros per tenir un accident, col·locar la balisa V16, però no portar la V19
- Un estudi situa Darnius-Boadella i l'antic peatge de la Jonquera com a punts idonis per instal·lar plaques solars
- Operació dels Mossos al centre de Figueres contra el tràfic de drogues
- Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa aquesta Setmana Santa
- El pas de mercaderies perilloses per Figueres frena la continuïtat de la línia ferroviària actual