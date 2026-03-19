Defuncions del 19 de març de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
GARRIGUELLA
Carmen Rosa i Sarget
Ha mort als 75 anys. Era casada amb Josep Garcia i tenia tres fills. Residia a Garriguella.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Eulàlia de Garriguella.
RIUMORS
Narcís Turias i Corominas
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Magdalena Pujol Condom i tenia dos fills. Residia a Riumors.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia Sant Mamet de Riumors.
ROSES
Jaume Pujol Reixach
Ha mort als 90 anys. Era vidu de Maria Dunjó Barberà. Residia a Roses.
La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
VENTALLÓ
Maria Dellonder i Lleó
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Llorenç Canadell i Vidal i tenia una filla. Residia a Ventalló.
