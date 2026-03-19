Defuncions del 19 de març de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

GARRIGUELLA

Carmen Rosa i Sarget

Ha mort als 75 anys. Era casada amb Josep Garcia i tenia tres fills. Residia a Garriguella.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la parròquia Santa Eulàlia de Garriguella.

RIUMORS

Narcís Turias i Corominas

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Magdalena Pujol Condom i tenia dos fills. Residia a Riumors.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia Sant Mamet de Riumors.

ROSES

Jaume Pujol Reixach

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Maria Dunjó Barberà. Residia a Roses.

La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

VENTALLÓ

Maria Dellonder i Lleó

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Llorenç Canadell i Vidal i tenia una filla. Residia a Ventalló.

La restauració independent redefineix el futur d’Espanya

El xalet on Franco feia caceres secretes a Sant Llorenç de la Muga, a la venda per 540.000 euros

Els fantasmes de les xarxes

Defuncions del 19 de març de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 19 de març de 2026 a l'Alt Empordà

José Luis Bonet, president de la Cambra de Comerç d’Espanya: "El pròxim salt de la indústria alimentària ha de ser la internacionalització"

Enric Pujol fa emergir els seus "quaderns ocults" per explorar la condició humana rere la màscara
