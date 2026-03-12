Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Conductor begut RosesCasa NouvilasResidus la JonqueraSuïcidis presó FigueresProblema habitatge Figueres
instagramlinkedin

Defuncions del 12 de març de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Colera

Josep Maria Nadal Carrés

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Conxita Rojo Ratera i tenia tres fills. Residia a Colera. La cerimònia serà demà, a les 4 de la tarda, al tanatori Àltima de Llançà.

TEMES

  1. Dos detinguts per presentar-se conduint un vehicle a un examen de recuperació del permís de conduir
  2. Som quatre en una habitació des de fa tres anys; vull un pis per als meus fills o acabarem dormint al cotxe
  3. La nova revolució alimentària reivindica el menjar de les àvies: 'Elles ja practicaven un model més sostenible
  4. Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus
  5. La Jonquera, entre els 'punts crítics' d'una operació mundial contra el tràfic il·lícit de residus
  6. L'aparició d'un esvoranc a la calçada obliga a tallar la C-260 en direcció a la sortida de Roses
  7. Alumnes de l'Institut de l'Escala: 'Ens sembla una falta de respecte que les obres del pati estiguin aturades des de fa més d'un any
  8. Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe

El Meteocat avisa: el temps a Catalunya farà un gir inesperat de temperatures

El Meteocat avisa: el temps a Catalunya farà un gir inesperat de temperatures

Figueres autoritza la llicència per a vuit Habitatges d'Ús Turístic en diversos barris de la ciutat

Figueres autoritza la llicència per a vuit Habitatges d'Ús Turístic en diversos barris de la ciutat

El servei de Rodalies continuarà sent gratuït fins a finals de març

El servei de Rodalies continuarà sent gratuït fins a finals de març

A presó quatre detinguts que tenien un cultiu amb 1.017 plantes de marihuana a Sant Pere Pescador

A presó quatre detinguts que tenien un cultiu amb 1.017 plantes de marihuana a Sant Pere Pescador

El Parlament impulsa una llei perquè les persones grans rebin en sis mesos les ajudes a la dependència

El Parlament impulsa una llei perquè les persones grans rebin en sis mesos les ajudes a la dependència

A presó dos lladres per setze robatoris a empreses de l'Empordà, la Selva i el Gironès fent servir furgonetes robades

A presó dos lladres per setze robatoris a empreses de l'Empordà, la Selva i el Gironès fent servir furgonetes robades

Un jutge investiga un pastor evangèlic per agressions sexuals a una menor durant tres anys

Un jutge investiga un pastor evangèlic per agressions sexuals a una menor durant tres anys

Condemnat a 11 anys de presó l'acusat de violar una menor en un bosc entre Ullà i Bellcaire d'Empordà

Condemnat a 11 anys de presó l'acusat de violar una menor en un bosc entre Ullà i Bellcaire d'Empordà
Tracking Pixel Contents