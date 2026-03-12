Defuncions del 12 de març de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Colera
Josep Maria Nadal Carrés
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Conxita Rojo Ratera i tenia tres fills. Residia a Colera. La cerimònia serà demà, a les 4 de la tarda, al tanatori Àltima de Llançà.
