Defuncions de l'11 de març de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Lladó

Sol Torrent Torrecabota

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Carmen Casademont i Sau i tenia un fill. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa María de Lladó.

Roses

Isabel Juanola Segura

Ha mort als 74 anys. Era casada amb Bernard Blanchon. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.

