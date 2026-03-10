Defuncions del 10 de març de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Figueres
Rubén Sala Cansado
Ha mort als 45 anys. Era solter i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Roses
Isabel Juanola Segura
Ha mort als 74 anys. Era casada amb Bernard Blanchon. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.
