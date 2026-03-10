Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 10 de març de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Rubén Sala Cansado

Ha mort als 45 anys. Era solter i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Roses

Isabel Juanola Segura

Ha mort als 74 anys. Era casada amb Bernard Blanchon. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Roses.

