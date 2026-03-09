Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 9 de març de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

CASTELLÓ D´EMPÚRIES

Mª de la Sierra Caballero Perálvarez

Ha mort als 76 anys. Era casada amb José Barrientos i tenia quatre fills. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.

TEMES

