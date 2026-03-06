Defuncions del 6 de març de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Figueres
Francisco Sanchez Martínez
Ha mort als 75 anys. Tenia 2 fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.
Joaquim Giró Daunis
Ha mort als 92 anys. Era vidu de Joana Bartra i tenia 3 fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia La Immaculada de Figueres.
Roses
Maria Pou Blanch
Ha mort als 91 anys. Era casada amb Alfredo Cervera Vilabrú. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
Ventalló
Esteve Iglesias Puigmal
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Carme Canadell Dellonder i tenia 1 filla. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.
Viladamat
Josep Planas Ferrer
Ha mort als 97 anys. Era casat amb Maria Riembau Ballesta. Residia a Viladamat. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Viladamat.
