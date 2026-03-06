Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 6 de març de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

Figueres

Francisco Sanchez Martínez

Ha mort als 75 anys. Tenia 2 fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

Joaquim Giró Daunis

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Joana Bartra i tenia 3 fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia La Immaculada de Figueres.

Roses

Maria Pou Blanch

Ha mort als 91 anys. Era casada amb Alfredo Cervera Vilabrú. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

Ventalló

Esteve Iglesias Puigmal

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Carme Canadell Dellonder i tenia 1 filla. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la Funerària Vicens de Figueres.

Viladamat

Josep Planas Ferrer

Ha mort als 97 anys. Era casat amb Maria Riembau Ballesta. Residia a Viladamat. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Viladamat.

