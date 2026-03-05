Defuncions del 5 de març de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
ROSES
Daniel Ouvrard Suárez
Ha mort als 66 anys. Era casat amb Marcela Claudia Rodríguez Martínez. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.
