Defuncions del 5 de març de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

ROSES

Daniel Ouvrard Suárez

Ha mort als 66 anys. Era casat amb Marcela Claudia Rodríguez Martínez. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.

TEMES

