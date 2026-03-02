Defuncions del 2 de març de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CASTELLÓ D'EMPÚRIES
Angelina Colls Reixach
Ha mort als 101 anys. Era vídua de Pere Bosch Ginabreda. Residia a Castelló d'Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Castelló d'Empúries.
VALVERALLA-VENTALLÓ
Magdalena Roig Centena
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Salvador Ribas Gebrat. Residia a Valveralla-Ventalló. La cerimònia serà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç de Valveralla de Ventalló.
