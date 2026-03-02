Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Conductor a 120 km/hOcupes RosesPlans cap de setmanaPOUM CadaquésCarles Gallardo
instagramlinkedin

Defuncions del 2 de març de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Angelina Colls Reixach

Ha mort als 101 anys. Era vídua de Pere Bosch Ginabreda. Residia a Castelló d'Empúries. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Castelló d'Empúries.

Notícies relacionades

VALVERALLA-VENTALLÓ

Magdalena Roig Centena

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Salvador Ribas Gebrat. Residia a Valveralla-Ventalló. La cerimònia serà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç de Valveralla de Ventalló.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Narcís Llavanera, propietari del Mas Castellar de Pontós: 'Mai vendré, és casa meva, quina culpa tinc jo que hagi sortit un poblat ibèric?
  2. Amb la salut deteriorada i sense ingressos, una cuidadora familiar denuncia sentir-se “sola i desemparada pel sistema”
  3. Em van ocupar el pis i ara l'utilitzen com a magatzem per al material del top manta a Roses
  4. Amb aquesta recepta podràs fer brunyols de l'Empordà fàcilment a casa
  5. Santa Margarida, l'assignatura pendent de Roses: d'urbanització turística a barri residencial
  6. Expectació a Figueres per la trobada de 'therians': 400 persones es concentren a la Rambla per rebre'ls, però no apareixen
  7. Aquests són els millors plans pel cap de setmana del 28 de febrer i l'1 de març a l'Alt Empordà
  8. Detingut el conductor de l'autobús que ha atropellat mortalment una docent a Empuriabrava

Defuncions del 2 de març de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 2 de març de 2026 a l'Alt Empordà

Arturo Valls fitxa un becari per al seu gran projecte publicitari. Ja el pots veure al capítol 2 de ‘Café para Cinco’

Arturo Valls fitxa un becari per al seu gran projecte publicitari. Ja el pots veure al capítol 2 de ‘Café para Cinco’

El documental 'MUGA' acumula un nou premi internacional i continua projectant l'Empordà al món

El documental 'MUGA' acumula un nou premi internacional i continua projectant l'Empordà al món

L'Escala desencalla l'avantprojecte per urbanitzar el Riuet i abordar el problema de les inundacions

L'Escala desencalla l'avantprojecte per urbanitzar el Riuet i abordar el problema de les inundacions

Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026

Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026

Israel bombardeja el cor de Teheran mentre l’Iran redobla els seus atacs i promet l’operació “més ferotge de la història”

Israel bombardeja el cor de Teheran mentre l’Iran redobla els seus atacs i promet l’operació “més ferotge de la història”

Dalí aterra a Perpinyà gràcies a les obres de reforma del Centre Pompidou de París

Dalí aterra a Perpinyà gràcies a les obres de reforma del Centre Pompidou de París

Els iranians celebren la mort de Khamenei: “Sento por però també alliberament”

Els iranians celebren la mort de Khamenei: “Sento por però també alliberament”
Tracking Pixel Contents