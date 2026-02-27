Defuncions del 27 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
Figueres
Antonia Rojo Santiago
Ha mort als 71 anys. Era vídua de Luis Labrada Herrera. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de El Bon Pastor de Figueres.
Ventalló
Veronica Marcos Villalba
Ha mort als 41 anys. Era casada amb Jesus Madrid Tallafet. Residia a Ventalló. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Vilamalla
Josep Cruset Espluga
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Mª Del Carme Buixó Padrós. Residia a Vilamalla. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Vilamalla.
