Defuncions del 26 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Francisca Blanco Galán · «Paquita»

Ha mort als 97 anys. Era vídua d’Antonio de Gracia Destart i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 5 de la tarda, al cementiri de Figueres.

L'Escala

Ofelia Plaza Arroyo

Ha mort als 65 anys. Era solter. Residia a L´Escala. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Pere de L´Escala.

