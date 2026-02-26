Defuncions del 26 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Francisca Blanco Galán · «Paquita»
Ha mort als 97 anys. Era vídua d’Antonio de Gracia Destart i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 5 de la tarda, al cementiri de Figueres.
L'Escala
Ofelia Plaza Arroyo
Ha mort als 65 anys. Era solter. Residia a L´Escala. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Pere de L´Escala.
