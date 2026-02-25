Defuncions del 25 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Arturo Bermúdez Cadenas
Ha mort als 85 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
- Multa d'Hisenda a un matrimoni que llogava tractors dels anys 80 com si fossin nous per pagar menys impostos
- Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina
- Un restaurant de l'Empordà, entre els millors de Catalunya segons la Guia Macarfi 2026
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Les cabanyoles de Jorge Rey alerten de l'arribada d'una dorsal africana: què significa això?
- Una mare i un nadó de 23 mesos, desapareguts a Catalunya: 'Fa vuit dies que no parlo amb ells
- Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom
- Fins a 200 euros al mes per cada fill: així seria la nova ajuda universal que prepara el Govern