Defuncions del 25 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Arturo Bermúdez Cadenas

Ha mort als 85 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

TEMES

