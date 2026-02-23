Defuncions del 23 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CABANES
Margarita Casadellà Juanola
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jaume Saguer Burjó i tenia una filla. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.
FIGUERES
Margarita Feliu Peiris
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Esteve Sánchez Galán i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.
L'ESCALA
Nuri Callol Casagran
Ha mort als 76 anys. Era soltera. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
MOLLET DE PERALADA
Catalina Pujadas Quintana
Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Àngel Riera Clos i tenia un fill. Residia a Mollet de Peralada. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cebrià de Mollet de Peralada.
