Defuncions del 23 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

CABANES

Margarita Casadellà Juanola

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jaume Saguer Burjó i tenia una filla. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.

FIGUERES

Margarita Feliu Peiris

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Esteve Sánchez Galán i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la sala de cerimònies de funerària Vicens de Figueres.

L'ESCALA

Nuri Callol Casagran

Ha mort als 76 anys. Era soltera. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

MOLLET DE PERALADA

Catalina Pujadas Quintana

Ha mort als 94 anys. Era vídua d’Àngel Riera Clos i tenia un fill. Residia a Mollet de Peralada. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cebrià de Mollet de Peralada.

