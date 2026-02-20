Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 20 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

LA JONQUERA

José Álvarez Méndez

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Ramona Naranjo Bocanegra i tenia dos fills. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.

PAU

Nela Cabañas Díaz

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Antonio Solís Cruz i tenia cinc fills. Residia a Pau. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.

ROSES

Pere Cervera Ferrer

Ha mort als 91 anys. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

