Defuncions del 20 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
LA JONQUERA
José Álvarez Méndez
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Ramona Naranjo Bocanegra i tenia dos fills. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
PAU
Nela Cabañas Díaz
Ha mort als 85 anys. Era casada amb Antonio Solís Cruz i tenia cinc fills. Residia a Pau. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.
ROSES
Pere Cervera Ferrer
Ha mort als 91 anys. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Roses.
