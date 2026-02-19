Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Defuncions del 19 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Felicidad Alonso Pascual

Ha mort als 87 anys. Era vídua de José María Vaquero Vicente i tenia quatre fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.

Ramon Roig Serra

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Teresa Puig Baguda. Residia a Figueres.La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres

ROSES

Pere Cervera Ferrer

Ha mort als 91 anys. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Roses.

TEMES

