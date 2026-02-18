Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Gos maltractat FigueresControl vehicles EmpuriabravaAvinguda PerpinyàFerran PedretJosé María Goñi
instagramlinkedin

Defuncions del 18 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

FIGUERES

Àngela Planas Riu

Ha mort als 91 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Notícies relacionades

LA JONQUERA

Mauricio Parra Arias

Ha mort als 47 anys. Era casat amb Liliana. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de la Jonquera.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
  2. Vull expressar el meu sincer agraïment a tot l’equip de l’Hospital de Figueres per la seva excel·lent professionalitat i dedicació
  3. Guillem Segura, alcalde de Siurana d'Empordà: "Ens preocupa el creixement del Logis pels impactes ambientals i socials"
  4. El Govern planteja que els treballadors de baixa per càncer, infart o ictus puguin reincorporar-se progressivament a la feina
  5. Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'No hi ha risc imminent, però cal estar vigilants
  6. La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
  7. Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
  8. Sortir 'en punt' pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar: ho avala el Tribunal Suprem

Gran Jonquera alerta que un perfil fals a Instagram suplanta el seu compte oficial: "No us en fieu"

Gran Jonquera alerta que un perfil fals a Instagram suplanta el seu compte oficial: "No us en fieu"

La carretera més perillosa d'Espanya és a Catalunya

La carretera més perillosa d'Espanya és a Catalunya

Carlos González, pediatre: "Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així"

Carlos González, pediatre: "Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així"

L'Alt Empordà compta amb un equip de proximitat per atendre persones amb trastorns mentals greus o addiccions

L'Alt Empordà compta amb un equip de proximitat per atendre persones amb trastorns mentals greus o addiccions

Defuncions del 18 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 18 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Matar mosques a canonades

Matar mosques a canonades
Tracking Pixel Contents