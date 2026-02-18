Defuncions del 18 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
FIGUERES
Àngela Planas Riu
Ha mort als 91 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
LA JONQUERA
Mauricio Parra Arias
Ha mort als 47 anys. Era casat amb Liliana. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de la Jonquera.
