Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Programació Carnaval CastellóMercè DonatJoan DausàGuillem SeguraAccident Ventalló
instagramlinkedin

Defuncions del 16 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Necrològiques a l'Alt Empordà.

Necrològiques a l'Alt Empordà. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.

CABANES

Mercè Olivet Roura

Ha mort als 75 anys. Era casada amb Rafel Cortés Laguna i tenia dos fills. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.

FIGUERES

Asunción González Martínez

Ha mort als 84 anys. Tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

Notícies relacionades

L’ESCALA

Santiago Lermo Figueras

Ha mort als 76 anys. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

TEMES

  1. La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
  2. La tramuntanada tomba la 'bola' del radar aeri militar del Pení de Roses, herència de la Guerra Freda
  3. El Tribunal Suprem avala que sortir 'en punt' pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar
  4. Xavi Torres, periodista esportiu: 'La Masia és la principal marca que té el Barça arreu del món
  5. Detenen una dona que falsificava documents per empadronar immigrants
  6. Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
  7. Salvador Dalí, el gran reciclador que va convertir el pati central del Teatre-Museu en el seu bosc sagrat
  8. Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu

El Cercle Euram de l'Empordà es "refunda" per a reforçar el seu paper com a lobby empresarial

El Cercle Euram de l'Empordà es "refunda" per a reforçar el seu paper com a lobby empresarial

Illa torna “plenament conscient del que ha viscut Catalunya” durant la seva absència i defensa que sap “el que cal fer”

Illa torna “plenament conscient del que ha viscut Catalunya” durant la seva absència i defensa que sap “el que cal fer”

La hibridació: l'opció sostenible més equilibrada

La hibridació: l'opció sostenible més equilibrada

Defuncions del 16 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 16 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Agenda del 16 al 22 de febrer a l'Alt Empordà

Agenda del 16 al 22 de febrer a l'Alt Empordà

Joan Dausà farà parada al festival Sons del Món de Roses per presentar el seu nou disc, 'Immortals'

Joan Dausà farà parada al festival Sons del Món de Roses per presentar el seu nou disc, 'Immortals'

Així impactarà en la sanitat catalana la vaga de metges de la setmana que ve: la primària, al 25%, i l’activitat urgent, garantida

Així impactarà en la sanitat catalana la vaga de metges de la setmana que ve: la primària, al 25%, i l’activitat urgent, garantida

Guillem Segura, alcalde de Siurana d'Empordà: "Ens preocupa el creixement del Logis pels impactes ambientals i socials"

Guillem Segura, alcalde de Siurana d'Empordà: "Ens preocupa el creixement del Logis pels impactes ambientals i socials"
Tracking Pixel Contents