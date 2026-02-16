Defuncions del 16 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà
En aquesta secció podeu consultar les necrològiques, defuncions i funerals del dia a la comarca de l'Alt Empordà. Si voleu publicar una esquela, podeu dirigir-vos a publicitat@emporda.info o al telèfon 972 510 715.
CABANES
Mercè Olivet Roura
Ha mort als 75 anys. Era casada amb Rafel Cortés Laguna i tenia dos fills. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.
FIGUERES
Asunción González Martínez
Ha mort als 84 anys. Tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.
L’ESCALA
Santiago Lermo Figueras
Ha mort als 76 anys. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- La tramuntanada tomba la 'bola' del radar aeri militar del Pení de Roses, herència de la Guerra Freda
- El Tribunal Suprem avala que sortir 'en punt' pot acabar en acomiadament si abans es deixa de treballar
- Xavi Torres, periodista esportiu: 'La Masia és la principal marca que té el Barça arreu del món
- Detenen una dona que falsificava documents per empadronar immigrants
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- Salvador Dalí, el gran reciclador que va convertir el pati central del Teatre-Museu en el seu bosc sagrat
- Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu